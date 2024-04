Stiri pe aceeasi tema

- Un moment complet neașteptat s-a intamplat in primul battle de la Chefi la cuțite sezonul 13, in ediția 15 din 22 aprilie 2024. Mario Madalin Dumitru (cuțitul de aur) și Gabriela Lucuțar (Regina Intunericului) au fost surprinși de camerele de filmai cand s-au sarutat.

- Vlad Niculici s-a facut remarcat inca de la preselecțiile de la Chefi la cuțite și a reușit sa ajunga in echipa galbena. Concurentul are 34 de ani, vine din Targu Mureș și și-a descoperit pasiunea pentru gatit dintr-o pura intamplare, alaturi de sora lui, in urma cu șase ani.

- „Chefi la cuțite”, 8 aprilie. Jurații „Chefi la cuțite” se bat pentru ultimele amulete ale acestui sezon. Andrei Olaru, un concurent de 17 ani, vrea sa intre in competiție cu un desert.Incepe saptamana ultimelor amulete din sezonul 13 „Chefi la cuțite”. Jurații resimt din plin presiunea, intrucat cele…

- Intrecerea culinara din ringul amuletelor, desfașurata in ediția de ieri seara Chefi la cuțite, i-a adus o noua victorie lui Chef Richard Abou Zaki: este a doua amuleta caștigata de el in acest sezon.

- Jurații au avut parte de o surpriza de propoții la Chefi la cuțite! Gabriela Lucuțar, numita și ”Regina Intunericului” a venit in platoul emisiunii și a gatit coliva premium! Iata povestea femeii care spune ca poate sa vorbeasca cu morții și a transformat acest talent intr-o afacere de lux.

- Suzie Kennedy, cea mai cunoscuta sosie a lui Marilyn Monroe, și-a facut apariția in platoul sezonului 13 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriza de zile mari in ediția 2 a show-ului culinar, de pe 19 martie…

- Eșec total pentru emisiunea Chefi la Cuțite la debutul noului sezon. Luni, 18 martie 2024, a debutat sezonul 13 Chefi la Cuțite, in frunte cu cei patru noi jurați: Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki. Din nefericire, Antena 1 nu s-a clasat in topul preferințelor telespectatorilor.…

- Pe 18 martie, Antena 1 va inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite cu jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor intrece in arena incinsa a amuletelor.