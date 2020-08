Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Marius Craina, candidatul PRO Romania la functia de primar al Timisoarei nu se teme de eventualele atacuri ale adversarilor politici in legatura cu activitatea sa in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Pius Branzeu”. Demis la finele lui februarie, fostul manager al celei mai mari unitati medicale din judet a […] Articolul Marius Craina, fostul manager al Spitalului Judetean Timisoara, la PRESSALERT LIVE: „Am pus interesul spitalului inaintea oricarui alt interes, am avut si neplaceri” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .