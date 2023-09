Stiri pe aceeasi tema

- Piesa “Ce Seara Minunata” a fost extrem de așteptata, mai ales ca vine cu un element inedit. Doi dintre actorii principali din film, Dragoș Bucur și Dorian Bogut, au intrat in studio alaturi de Mario Fresh și RENVTO și au inregistrat o strofa din piesa. A fost o experiența extrema atat pentru actori,…

- Delia a lansat piesa ”Miami”. Va fi pe coloana sonora a filmului ”Miami Bici 2” Delia, una dintre cele mai de succes artiste din ultimii ani in Romania, a lansat o noua piesa. Aceasta se numește „Miami” și este o colaborare cu Johny Romano. Semn ca este pe placul fanilor, videoclipul a strans aproape…

- Editia a XI-a a Alba Iulia Music&Film Festival (AIMFF) debuteaza vineri si reuneste cativa dintre cei mai importanti regizori, actori si producatori din domeniu. Tudor Giurgiu, regizorul filmului "Libertate", proaspat premiat la Festivalul International de la Sarajevo, alaturi de producatoarea,…

- Mario Fresh și RENVTO au cantat hit-ul “Ce seara minunata”, compus special pentru comedia Inca Doua Lozuri care ajunge in cinematografe pe 27 octombrie Scena a ramas in bezna timp de cateva secunde Mario Fresh și RENVTO au interpretat in premiera, pe 5 august, pe scena Retro de la Untold piesa “Ce seara…

- Dragoș Bucur, Dorian Boguța și Alexandru Papadopol au cantat pe scena la UNTOLD impreuna cu Mario Fresh și RENVTO. Anunțul facut de actori la Cluj-Napoca.Mario Fresh și RENVTO au cantat hit-ul „Ce seara minunata”, compus special pentru comedia „Inca Doua Lozuri” care ajunge in cinematografe pe 27 octombrieScena…

- Cei doi artiști internaționali, Tamiga & 2Bad lanseaza o noua melodie, “TROPICAL”, o melodie cu accent balcanic avand un sound foarte comercial care te face sa dansezi. Totul a inceput in vara anului 2018 cand s-a anuntat un nou debut muzical si totodata o colaborare de succes. Laurentiu de la Body&Soul…

- TikTok lanseaza TikTok Music. Platforma sociala chineza TikTok se extinde pe piata serviciilor muzicale de streaming, cu un serviciu ce-si propune sa concureze cu Spotify si Apple Music. Lansat, deocamdata, doar in Brazilia si Indonezia, TikTok Music este un serviciu de streaming pentru muzica disponibil…

- Pentru moment, serviciul intitulat sugestiv TikTok Music a fost lansat doar in Brazilia si Indonezia. Vorbim, practic, despre un serviciu de streaming pentru muzica disponibil exclusiv pe baza de abonament, relateaza News.ro.Conform descrierii oficiale, utilizatorii isi pot sincroniza conturile de TikTok…