Mario Fresh și Andra lansează o piesă senzuală de vară: „Brațe străine” Cea mai hot piesa a verii vine de la doi artiști care impartașesc o poveste deosebita: Mario Fresh și Andra. Cei doi s-au intalnit acum 10 ani prima oara, cand el participa la „Romanii au talent”, iar Andra il aplauda și ii spunea sa iși prețuiasca vocea, confirmandu-i ca are un talent imens. Acum, cei doi colaboreaza pentru prima oara și lanseaza o piesa care, fara doar și poate, va ajunge in toate topurile. „Ma bucur nespus ca Andra a acceptat propunerea mea de a colabora pe aceasta piesa. O respect enorm! Este o artista desavarșita, o diva a muzicii romanești care m-a inspirat și m-a ambiționat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

