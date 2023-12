Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, este gata sa-l transfere pe jucatorul din Superliga dorit cu insistența de Gigi Becali la FCSB. Dupa remiza din Gruia dintre CFR Cluj și FCSB, Gigi Becali a declarat ca este dispus sa negocieze cu Nelu Varga pentru transferul lui Ermal Krasniqi (25 de ani).…

- Fostul selecționer al Romaniei, Anghel Iordanescu, susține ca FCSB e favorita la titlu și pentru ca rivalele nu se ridica la inalțimea așteptarilor. FCSB este lider in Superliga și are 5 puncte avans inaintea derby-ului cu CFR Cluj, programat duminica, in Gruia. Fostul selecționer al Romaniei, Anghel…

- Patronul gruparii din Gruia, Neluțu Varga, cere patru victorii la rand din partea gruparii pe care o finanțeaza. ”Le transmit lui Andrea Mandorlini și baieților ca vreau 4 victorii in urmatoarele 4 meciuri. Le-am fixat și un bonus consistent, de 250.000 de euro, pe care ii vor imparți cu toții, jucatori…

- Rapid - U Cluj. Kevin Soni, 25 de ani, a debutat in tricoul giuleștenilor la doua luni și jumatate de cand a semnat. Soni ajungea la Rapid la jumatatea lunii septembrie, dar a intrat in primul lui meci oficial pe 27 noiembrie. A vut probleme cu condiția fizica și a avut nevoie de timp pentru a intra…

- Fostul internațional Florin Raducioiu (53 de ani) a criticat prestația celor de la CFR Cluj din remiza cu UTA Arad, scor 0-0, in runda cu numarul 17 din Superliga. Sambata seara, CFR Cluj a remizat cu UTA Arad pe teren propriu și a ajuns la 3 meciuri consecutive fara victorie in Liga 1. „Feroviarii”…

- Dr. Marius Orzan, medic primar Cardiologie, a vorbit in emisiunea „Medicina pe limba ta” despre felul in care sunt tratați uneori medicii de catre pacienți și aparținatori: „Nu toți pacienții și aparținatorii ne respecta. Este acum un curent de ura, de ceva, nu știu ce se intampla. Sunt foarte multe…

- CFR Cluj a invins-o fara probleme pe FC U Craiova, cu scorul de 2-0 (2-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.CFR a deschis scorul dupa 90 de secunde, prin Mario Camora (2), dupa un contraatac purtat de Daniel Birligea. Nigerianul Philip Otele (26)…

- Fostul mijlocaș al lui Dinamo, Giani Kirița (46 de ani), a comentat situația de la clubul din „Ștefan cel Mare”, formație care ocupa penultimul loc in clasamentul din Superliga, cu numai 8 puncte caștigate in 10 etape. Alb-roșii au un inceput ezitant de campionat. In primele 10 runde, dinamoviștii…