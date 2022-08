Marine Le Pen, finalista ultimelor alegeri prezidențiale din Franța, a cerut marți renunțarea la sancțiunile impotriva Moscovei. Pentru ea, Europa este mult mai victima a acestor sancțiuni decat Rusia. Marine Le Pen a cerut marți renunțarea la sancțiunile impotriva Rusiei, decise in urma razboiului inceput in Ucraina, deoarece, in opinia sa, acestea „nu servesc la […] The post Marine Le Pen denunța „eșecurile UE” impotriva Moscovei. „Rusia nu este in genunchi, Europa este mai mult victima sancțiunilor” first appeared on Ziarul National .