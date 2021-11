Stiri pe aceeasi tema

- Submarinul nuclear american avariat luna trecuta in Marea Chinei a lovit un munte submarin care nu figura pe harti, indica primele rezultate ale anchetei, date publicitatii luni, transmite AFP. 'Ancheta a stabilit ca USS Connecticut a lovit un munte submarin care nu era semnalat pe harti,…

