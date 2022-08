Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman, capitan la FCSB dupa plecarea lui Florin Tanase, a rezistat pe teren doar 45 de minute in confruntarea cu Dunajska Streda din Conference League, caștigata de roș-albaștri cu 1-0. GSP.ro a aflat ca „șeptarul” lui Dica e suspect de ruptura musculara, verdict confirmat de managerul Mihai…

- Nicolae Dica (42 de ani) a susținut astazi conferința de presa premergatoare meciului cu FCU Craiova. Antrenor celor de la FCSB a dezvaluit ca a fost felicitat inclusiv de Gica Hagi (57), managerul Farului, pentru victoria cu Saburtalo din turul II preliminar Conference League, scor 4-2 in retur, 4-3…

- La primul meci oficial din postura de capitan al celor de la FCSB, Florinel Coman a marcat dupa un an de seceta și a fost cel mai bun jucator de pe teren in manșa retur cu Saburtalo din turul II preliminar Conference League, scor 4-2, 4-3 la general. Florin Tanase e la un pas sa semneze cu chinezii…

- Formatia din Berceni va intalni, joi (ora 20.30, Digi Sport 1, Prima Sport 1), Saburtalo (Georgia), in turul II preliminar al Conference League intr-o partida de care depinde viitorul ei european. Pe teren nu se va afla insa si Florin Tanase (27 de ani).

- SABURTALO - FCSB 1-0. Roș-albaștrii s-au facut de ras in Georgia, bifand a doua umilința europeana la rand, dupa ce vara trecuta erau eliminați de Șahtior Karagandy. Prestația echipei lui Becali a lasat de dorit la Tbilisi, iar calificarea in turul III din Conference League s-a complicat simțitor. ...

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca echipa sa nu mai are valoare, dupa esecul cu FC Saburtalo din Georgia, scor 1-0, in Conference League. "Eu ies din fotbal, dureaza doi-trei ani pana lichidez. Noi nu avem valoare. Nici nu stiu cum au jucat. Daca Coman, pe care am dat trei milioane…

- SABURTALO - FCSB. Cu o ora inaintea duelului pe care FCSB il joaca in Georgia, cu Saburtalo, in turul II din Conference League, Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a publicat o fotografie in care apare alaturi de Florin Tanase, capitanul roș-albaștrilor, cel care se afla, cel mai probabil,…

- Golgheterul Ligii 1, Florin Tanase, a acordat un interviu exclusiv Gazetei Sporturilor in care admite ca au fost momente cand discuta la telefon cu Becali, dar susține ca „nu vad ceva anormal sa vorbesc, peste capul tehnicianului, cu patronul, ar fi fost in neregula daca il sunam eu sa ma plang de anumite…