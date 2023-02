Marile burse europene au încheiat tranzacţiile de luni în scădere Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,8%, toate sectoarele fiind tranzactionate in scadere, cu exceptia sectorului de asistenta medicala si a celui de utilitati. Cea mai mare pierdere a fost inregistrata de sectorul de retail, cu un declin de 2,1%. Intre timp, Indicele britanic FTSE 100 a scazut cu 0,8%, retragandu-se de laa maximul record atins vineri. Indicele german DAX a scazut cu 0,84%, iar CAC 40 al bursei din Paris a coborat cu 1,34%. Indicele compozit al intentiilor de achizitii ale managerilor din zona euro a aratat saptamana trecuta ca activitatea de afaceri din regiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

