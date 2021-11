Introducerea obligativitații prezentarii certificatului verde la cazarea la hotel nu reprezinta un impediment pentru marii tour operatori, ci chiar un avantaj, pentru ca turiștii se simt mai in siguranța. “Vanzarile sunt in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut. Interesul pentru vacanțe este și el pe un trend crescator. Certificatul verde este un avantaj pentru ca pe baza acestuia nu se mai sta cu stresul schimbarilor neașteptate și frecvente a condițiilor de calatorie. Se știe foarte clar ca daca ai certificat poți merge in țarile Uniunii Europene și in majoritatea celorlalte destinații…