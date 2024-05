Stiri pe aceeasi tema

- De ce au crescut prețurile așa mult in Romania. Explicația venita de la ministrul Finanțelor s-ar putea sa nu fie pe placul multor persoane. Marcel Boloș a fost intrebat cum explica faptul ca prețurile din Romania, sunt mai mari decat in alte parți. In acest sens, ministrul Finantelor, Marcel Bolos…

- OFICIAL: Plafonare tarife RCA prelungita cu trei luni, pana in 30 iunie Guvernul prelungeste cu inca trei luni, pana la 30 iunie, plafonarea tarifelor politelor RCA, a anunțat joi premierul Marcel Ciolacu a anuntat. „Prelungim cu inca trei luni plafonarea tarifelor RCA, pana la 30 iunie. Vrem sa combatem…

- CARAȘ-SEVERIN – Mecanismul va fi menținut cel puțin pana in primavara urmatoare, susține deputatul Marius Damian! Intr-o declarație politica adresata Camerei Deputaților, deputatul social-democrat Marius Damian a subliniat ca acest mecanism, care protejeaza populația și companiile de fluctuațiile mari…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…

