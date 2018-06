Stiri pe aceeasi tema

- Șeful guvernului populist italian, Giuseppe Conte, și Emmanuel Macron au lasat sa se vada vineri o anumita unitate privind gestionarea migrației, punandu-și speranțele intr-o mobilizare europeana pentru a gestiona aceasta criza care lovește Europa, exaspereaza Italia și amenința s-o doboare pe Angela…

- Criticile se amplifica intre Franța și Italia. Marți, 12 iunie, Președinția Consiliului a declarat ca guvernul italian refuza sa primeasca "lecții ipocrite" de la țari precum Franța in problema migrației. "Declarațiile privitoare la nava umanitara 'Aquarius" provenind din Franța sunt surprinzatoare",…

- Liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, a devenit seful guvernului spaniol dupa ce a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, informeaza EFE, citat de agerpres.ro.

- Duminica seara, populistii Italiei faceau spume, iar Uniunea Europeana respira temporar usurata dupa ce alianta impotriva actualei ordini, care urma sa conduca guvernul unei tari care este a patra putere economica a blocului, a explodat in ultimul moment, fiind banuita ca planuia sa se retraga din zona…

- Noul presedinte al executivului catalan, separatistul Quim Torra, si seful guvernului conservator spaniol, Mariano Rajoy, si-au anuntat marti intentia de a se intalni, in timp ce ia amploare polemica provocata de o serie de afirmatii violent antispaniole atribuite liderului separatist catalan, relateaza…

- Rudd pleaca. May in criza": manseta cotidianului conservator "Daily Express", suporter fervent al prim-ministrului Theresa May, subliniaza dezorientarea: "Partidului Conservator, la putere, dupa demisia, pe 29 aprilie seara, a ministrului de interne, Amber Rudd, din cauza unui scandal legat de cotele…

- Asociația Elevilor Constanța solicita premierului sa iși ceara public scuze pentru afirmațiile facute atunci cand a comentat declarațiile facute de președintele Iohannis. Intrebata despre o eventuala prezenta a presedintelui Iohannis la sedinta de guvern, Dancila a declarat ca nu este la scoala, “ca…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege al Guvernului privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor. Astfel, valabilitatea in cazul pasapoartelor electronice va...