- Autoritatea Naționala de Integritate a emis un act de constatare privind incalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale in privința lui Ilia Koșulinskii, primar al satului Joltai, UTA Gagauzia. Astfel, in rezultatul unui control s-a constatat prezența unei diferențe substanțiale…

- Tatiana Șevciuc, numita in funcția de președinta a Curții de Conturi, in locul lui Marian Lupu, a activat anterior, tot la CC, dar și la mai multe instituții de invațamant din capitala, in paralel, acumuland, in 2022, puțin peste jumatate de milion de lei sub forma de venituri din salarii, conform declarației…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a finalizat controlul averii și intereselor personale in privința unui fost director, care nu a depus declarațiile de avere. In cadrul procedurii de control, inspectorul de integritate a intocmit un proces-verbal cu privire la contravenție pentru nedepunerea…

- In rezultatul controlului inițiat in iulie 2023, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind incalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale in privința unui ales local. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale…

- In urma controalelor pornite in decembrie 2023, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese de catre un primar și un funcționar public. Primarul unei comune din raionul Florești, avind interes personal rezultat din relațiile sale cu…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a depus recurs la decizia Curții de Apel Chișinau care a anulat actul de constatare in privința ex-președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu. Cererea urmeaza sa fie examinata miercuri, 14 februarie, de instanța suprema. In aprilie…

- Autoritatea Naționala de Integritate anunța ca a efectuat controlul in privința unui funcționar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne in urma sesizarii din partea Serviciului Protecție Interna și Anticorupție a ministerului. Inspectorul de integritate a constatat o diferența vadita in marime de…