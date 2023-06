Mariana Gaju, primarul comunei Cumpana, inclusa in topul capital alaturi de unele dintre cele mai puternice femei ale Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2023, primarul de la Cumpana, Mariana Gaju a fost anuntata ca a fost nominalizata la "Top 100 femei de succes din Romania" editia 2023, realizat de Revista Capital, la categoria Administratie Publica.De asemenea, revista Capital pentru a realiza un material care va fi publicat dupa desfasurarea…

- In cadrul Galei Premiilor Capital – TOP 100 Performeri din Sanatate trei dintre premiile acordate au ajuns in județul nostru. Iata o noua recunoaștere a excelenței in medicina practicata in Targu Mureș. La categoria "Educație – Cercetare" prof dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST "G. Emil Palade" din…

- In perioada 17-19 mai, la Budva, in Muntenegru, se desfașoara lucrarile celei de-a X-a Sesiuni Plenare a Adunarii Parlamentare a SEECP (Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est). Delegația Parlamentului Romaniei la acest eveniment este condusa de Vasile Nagy, deputat de Arad. Parlamentarul aradean…

- Maine, consilierii judeteni vor vota pentru infratirea Judetului Maramures cu Regiunea Syunik din Republica Armenia. „Partile vor coopera, in vederea cresterii capacitatii institutionale a autoritatilor publice locale din unitatile lor administrativ teritoriale cu scopul asigurarii dezvoltarii economico-sociale…

- Județul Maramureș se va infrați cu Regiunea Syunik din Republica Armenia, un proiect de hotarare pe aceasta tema urmand a fi supus votului consilierilor județeni in cadrul ședinței extraordinare de vineri, 19 mai. ”Parțile vor coopera, in vederea creșterii capacitații instituționale a autoritaților…

- Comisarul european pentru Inovare, Cercetare, Cultura, Educatie si Tineret, Maria Gabriel, care este membra a partidului bulgar de centru-dreapta GERB, a fost mandatata luni sa formeze un nou guvern al Bulgariei, in urma alegerilor care au avut loc luna trecuta in aceasta tara, informeaza Reuters.

- Una dintre cele mai populare platforme de recrutare a realizat un top al preferințelor romanilor pentru aprilie. Peste 150.000 de candidați au fost activi in aceasta luna in cautarea unor noi oportunitați de munca. In aprilie, au fost cereri pentru foarte multe angajari. Candidații romani și-au intensificat…

- Data: 27.04.2023 “Hub creativ Hunedoara” ASOCIAȚIA NON PROFIT L&C CONSULTING anunta inchiderea proiectului „Hub creativ Hunedoara”, Cod SMIS 152915, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului a fost…