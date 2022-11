Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Oana Mizil s-a desparțit de Marian Vanghelie. In vara anului trecut, mama fetiței fostului primar al Sectorului 5 a ajuns la spital cu ambulanța pentru ingrijiri medicale dupa ce ar fi fost agresata de Vanghelie. La momentul respectiv, Marian Vanghelie a susținut ca ar fi avut o altercațiune…

- Oana Mizil a postat un mesaj pe contul de socializare, la scurt timp dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de Marian Vanghelie, tatal fetiței sale, dupa mai bine de 11 ani de relație. Oana Mizil ar fi dat de ințeles ca relația sa alaturi de Marian Vanghelie a ajuns la final. La doua ore de la postarea mesajului…

- Tom Brady și Gisele Bundchen au divorțat, dupa 13 ani de mariaj. Legenda fotbalului american și modelul brazilian au facut primele precizari in legatura cu desparțirea dintre ei. Cele doua vedete au transmis cate un mesaj emoționant pe rețelele sociale, potrivit click.ro. In varsta de 45 de ani, cel…

- Oana Mizil iși dedica tot timpul pe care il are familiei sale și știe sa se bucure din plin de zilele petrecute in compania frumoasa a lor. Ei bine, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze emoționante. Iata unde și-a…

- Larisa Iordache a anunțat ca s-a desparțit de iubit. Gimnasta a explicat care sunt motivele care au dus la separare și cum a reușit sa treaca peste. Larisa Iordache a confirmat desparțirea de iubit, dupa ce inițial a spus ca a fost o gluma. Gimnasta este din nou singura și iși dorește pe viitor o relaței…

- Cand totul parea roz in viața lui Carmen Negoița, iar vedeta marturisea ca trece prin cea mai buna perioada, iata ca s-a produs și desparțirea. Ea și fostul ei iubit, Catalin Boboc, s-au separat. Chiar bloggerița a facut anunțul separarii.