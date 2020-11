Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a hotarat suspendarea olimpiadelor in anul școlar 2020-2021. Decizia a starnit nemulțumirea parinților care au copii olimpici. Prin intermediul unei scrisori, aceștia i-au cerutul ministrului educației, Monica Anisie, ca instituția pe care o conduce sa efectueze "o…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a decis ca elevii sa nu mai susțina teze in acest an școlar, iar acestea sa fie inlocuite cu „evaluari sumative”. Potrivit purtatorului de cuvant al MEC, Cristian Tanase, decizia a fost luata dupa consultari cu toți actorii educaționali. „In urma consultarii…

- Ministerul Educației a anunțat ca tezele scolare ar putea fi eliminate. Sunt avute in vedere mai multe variante, in functie de scenariul in care se afla unitatile de invatamant, iar in unele cazuri aceste lucrari ar putea fi sustinute sub forma de eseu care sa fie transmis online. Președintele Sindicatului…

- Elevii de la jumatate dintre școlile din Romania paticipa la cursuri prin rotație, unitațile școlare fiind incluse in scenariul doi, hibrid. Cei mai mulți elevi romani vin la școala in fiecare zi, dar sunt și numeroase unitați școlare in care cursurile sunt doar online, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Din 3182 de autoritați publice locale, doar 180 (5,66%) acorda integral burse școlare pentru elevi, cu respectarea cadrului legal in vigoare, reiese dintr-un raport realizat de Avocatul Poporului și Societatea Academica din Romania. „Din 3182 de autoritați publice locale, doar 180 (5,66%) acorda integral…

- Fostul ministru al educatiei, Liviu Pop, considera ca invatamantul romanesc nu este pregatit pentru sistemul hibrid, care este "mult mai costisitor" decat cel normal sau cel online, noteaza Agerpres."Sistemul de invatamant din Romania nu este pregatit pentru sistemul hibrid. Sistemul hibrid este mult…

- Ministerul Educatiei: 5.000 de cladiri scolare nu au acces la internet Un numar de 5.000 de cladiri, din cele peste 22.000 care sunt școli în România, nu au acces la internet în acest moment. Autoritațile fac însa demersuri în prezent, pentru a conecta mai mult…

