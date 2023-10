Stiri pe aceeasi tema

- Un caine de talie mare a fost gasit spanzurat, in aprilie 2020, in apropiere de Gherla. Dupa trei ani, dosarul a fost inchis, deoarece polițiștii nu au reușit sa gaseasca persoana vinovata.

- Internationalul chilian Arturo Vidal, in varsta de 36 de ani, s-a accidentat la genunchiul drept in meciul de marti cu Columbia, din preliminariile Cupei Mondiale FIFA, si a fost operat miercuri la Santiago, a anuntat clubul sau brazilian Athletico Paranaense, potrivit news.ro."Dupa o evaluare (a…

- Descoperire macabra in aceasta dimineața in municipiul Pitești, zona Podul Viilor. Un barbat a fost gasit spanzurat de un copac. a Trupul neinsuflețit a fost zarit de un trecator, care a alertat Poliția. Articolul Barbat gasit spanzurat in zona Podul Viilor din Pitești! apare prima data in Universul…

- Avea vertij, a chemat ambulanța, n-a mai venit Salvarea, era ok, s-a dus acasa, s-a spanzurat, a fost salvat de polițiști - Scenariu de Caragiale la CampulungO poveste de-a dreptul halucinanta a avut loc in județul Argeș. Un barbat a ținut pe autoritațile timp de șapte ore, in care a chemat ambulanța,…

- Anglia a ajuns in semifinalele Cupei Mondiale feminine de fotbal. A reușit sa treaca de Columbia cu scorul de 2-1, la Sydney, in sferturile de finala. Golurile Angliei au fost inscrise de Lauren Hemp (min.45+7) si Alessia Russo (min.63), in timp ce Columbia a marcat prin Leicy Santos (min.44), noteaza…

- Incerc de niscaiva ani sa ințeleg cine este America și ce vrea ea cu adevarat, intr-un moment in care Romania nu-i nimic altceva decat un scutlac creat strategic in coasta Rusiei și-n care Administrația de la Washington face numai ce-i dicteaza propriul interes. Demersul nu e deloc lesnicios și…

- Un venezuelean a fost arestat la sosirea in tara sa din Columbia cu aproape 150.000 de dolari americani in bancnote false, potrivit unui proces-verbal militar consultat de AFP, informeaza AGERPRES . El a fost arestat in cursul unei perchezitii de rutina la punctul de control militar Peracal, intre orasele…

- Un TIR a fost abandonat in urma cu aproape o luna la marginea drumului E85, pe raza județului Suceava. Pentru ca șoferul a fost de negasit, Poliția a luat legatura cu proprietarul camionului, o firma din Ucraina. Un alt șofer a venit și l-a preluat, dar in continuare primul conducator auto a ramas disparut.…