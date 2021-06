Marian Manole a ajuns la capatul puterilor și a pus piciorul in prag. Satul pana peste masura de acuzațiile pe care iubita lui Petru Mircea le aduce la adresa Madalinei Manole, fratele regretatei artiste a lansat un mesaj dur pe contul sau de Facebook. Barbatul susține ca femeia ii baga prostii in cap fiului surorii sale și ca spune peste tot ca ”Fata cu parul de foc” s-a sinucis. Marian Manole crede in continuare ca sora sa nu a recurs la acest gest și il declara vinovat pe fostul sau cumnat!