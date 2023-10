Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a evidentiat in cadrul intalnirii avute, marti, cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat la Bucuresti in vizita oficiala, ca Romania ramane alaturi de Ucraina in cea mai grea perioada din istoria sa recenta, garantand tot sprijinul pe care il poate oferi…

- Polițistul Marian Godina comenteaza cu umor incidentele din Parlament, in care a fost implicata senatorul Diana Șoșoaca, la vizita lui Volodimir Zelenski in Romania. Godina susține ca Diana Șoșoaca nu inspira teama decat daca joci un anumit joc și din spate auzi ”Laaapteee grooooos!”.”Trebuie sa…

- Romania a acordat sprijin militar si umanitar Ucrainei, a afirmat, marti, la Bucuresti, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. ‘Romania ne-a acordat sprijin si militar, si umanitar. Suntem recunoscatori pentru solidaritatea dumneavoastra’, a spus Zelenski, potrivit traducerii oficiale. Liderul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit de Klaus Iohannis la Cotroceni , in cadrul unei vizite oficiale, prima de acest fel de la inceputul razboiului din Ucraina.Zelenski are intalniri intreaga zi cu oficialitați din Romania și ar fi trebuit sa susțina chiar și un discurs in fața Parlamentului…

- Volodimir Zelenski se afla marți in vizita oficiala pentru prima oara in Romania , dupa inceperea razboiului. Președintele ucrainean avea planificat și un discurs in fața Parlamentului insa acesta a fost anulat.Decizia anularii discursului a venit la scurt timp dupa ce Birourile reunite stabilisera…

Volodimir Zelenski a ajuns in Romania, in urma cu putin timp. Este prima sa vizita la Bucuresti, la mai bine de un an și jumatate de la inceperea razboiului din Ucraina si dupa ce a facut turul Europei de cateva ori. Va fi primit la Cotroceni de Klaus Iohannis alaturi de care va sustine și

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa saptamana viitoare, pe 10 octombrie, la București, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina. Informația, relatata inițial de G4Media, a fost confirmata de surse oficiale pentru Libertatea.Vizitele președintelui ucrainean in afara…