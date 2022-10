Marian Godină debutează în lumea teatrului! Salariul din Poliție nu-l mai satisface:”Cred că merit mult mai mult!” Intamplarile lui Marian Godina, polițistul cu umor, influencer dar și scriitor, vor fi puse in scena. ”Flash-uri din sens opus”, cartea sa de debut, va fi transpusa in spectacolul cu același nume, pe 7 noiembrie a.c., la FF Theatre & Academy. Adaptarea carții polițistului care lucreaza in cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale este o comedie savuroasa ce prezinta drumul autorului catre maturitate, și decide sa devina polițist. Pastilele amuzante din viața sa, in special poveștile din activitatea de polițist (din perioada cand a lucrat la Brigada de Poliția Rutiera) vor fi puse in scena in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

