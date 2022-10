Marian Godină debutează în lumea teatrului! Cartea sa de debut va fi pusă în scenă Intamplarile lui Marian Godina, polițistul cu umor, influencer dar și scriitor, vor fi puse in scena. ”Flash-uri din sens opus”, cartea sa de debut, va fi transpusa in spectacolul cu același nume, pe 7 noiembrie a.c., la FF Theatre & Academy. Adaptarea carții polițistului care lucreaza in cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale este o comedie savuroasa ce prezinta drumul autorului catre maturitate, și decide sa devina polițist. Pastilele amuzante din viața sa, in special poveștile din activitatea de polițist (din perioada cand a lucrat la Brigada de Poliția Rutiera) vor fi puse in scena in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

