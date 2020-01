Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a doborat un nou record. In prima zi a anului 2020, el a devenit primul jucator din istorie care se afla in fruntea clasamentului mondial pe parcursul a trei decenii.

- Billboard a publicat primul clasament din 2020, valabil pana la 4 ianuarie, iar melodia "All I Want For Christmas Is You" cantata de Mariah Carey se afla pentru al treilea an la rand pe primul loc.

- Romania a obtinut rezultate mai slabe la testele PISA 2018 comparativ cu testarile din 2015 si 2012, atat la matematica – 430 puncte, cat si la Stiinte – 426 puncte si la Citire – 428 puncte, scrie profesorul Stefan Vlaston pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Cantareata americana Mariah Carey a doborat trei recorduri mondiale Guinness cu melodia „All I Want for Christmas Is You”, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Luni seara, organizatia Guinness World Records a recompensat-o pe artista cu trei distinctii - cel mai bine clasat cantec…

- Formatia FC Viitorul a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), echipa CFR Cluj, in etapa a XII-a a Ligii I. Cele doua echipe au acelasi numar de puncte in clasament, 24, fiind departajate doar de golaveraj: CFR Cluj - locul 1, golaveraj 18, FC Viitorul – locul 2, golaveraj…

- Derby-ul dintre FCSB și Dinamo va avea o incarcatura aparte pentru Dorinel Munteanu (51 de ani). Fostul membru al Generației de Aur este liber de contract de la inceputul acestui an, dupa ce s-a desparțit de Concordia Chiajna și a prefațat duelul de sambata, de pe Arena Naționala, anunța MEDIAFAX.Citește…