- Dupa scandalul in care a fost implicata, Ana Morodan a transmis un mesaj pe Instagram, in urma cu doar cateva minute. Influencerul a recunoscut ca a greșit și a oferit cateva sfaturi pentru cei care o urmaresc pe rețelele de socializare, o admira, și chiar și-ar dori sa devina ca ea. Imediat ce a facut…

- GIna Matache nu poate fi de acord cu relația pe care fiica ei, Oana Matache o are cu Radu Siffredi, astfel ca artista face o serie de dezvaluiri pe contul ei personal de Instagram. Gina Matache marturisea ca nu poate lua legatura cu fiica ei, astfel ca postarile le transmite pe internet. De aceasta…

- Cristina Vasiu nu ezita sa iși surprinda fanii, așa cum s-a intamplat și de aceasta data, cand a postat o imagine impreuna cu fratele sau. Urmaritorii de pe Instagram au fost surprinși cat de bine seamana cei doi.

- Are un zambet impecabil, o silueta trasa ca prin inel, impresioneaza prin simplitate, grație și eleganța la fiecare apariție in public, iar in ultimii ani a devenit un etalon de stil, intocmai ca sora sa mai mare, Kate Middleton.

- Dupa desparțire, Oana Roman și Marius Elisei nu gasesc nicio cale de a se ințelege. Cei doi avut un schimb dur de replici pe Internet și și-au aruncat cuvinte grele. Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit dupa 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman povestea ca tatal fetiței sale a plecat de acasa…

- Cristina Șchiopu, fosta concurenta de la iUmor, a facut furori pe Instagram cu apariția sa incendiara intr-un sutien minuscul și o fusta mini. Puțini au avut ocazia sa o vada așa pana acum pe superba blondina.