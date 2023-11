Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Burdujan (39 de ani), fost jucator la Rapid și FCSB, a fost dat disparut de catre Poliția Romana. Fostul atacant a fost dat disparut de catre familia sa. A plecat de acasa in noiembrie 2022 și nu s-a mai intors nici pana in prezent. Citește și: Programul celor doua echipe argeșene de Liga a […]

- Astazi, la Centrul de Instruire Echipe Canine al Autoritatii Vamale Romane, a fost lansata campania publica anticontrabanda cu mesajul "Legea e buna", derulata in parteneriat de Autoritatea Vamala Romana, Politia de Frontiera Romana, Politia Romana, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Politia de…

- Peste 461.700 de elevi beneficiaza in luna octombrie 2023 de acest tip de burse.Aproape 2% dintre elevii care iau bursa de merit in toata tara au avut media sub 5.Mai exact, este vorba de 8.494 de elevi.5.250 au media cuprinsa intre 4.00 și 4.992.382 de elevi beneficiari au media intre 3.00 și 3.99…

- Fuego se bucura de un succes uriaș in industria muzicala din Romania. Susține concerte cu mii de spectatori, insa, in trecut, s-a gandit sa renunțe la aceasta cariera: „Am avut si momente in care-mi venea sa ma las”, spune artistul pentru Pagina de Media. Fuego sau Paul Cirpian Surugiu, așa cum e trecut…

- O grupare internationala de trafic de heroina, dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest, a fost destructurata pe teritoriul Romaniei și peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite in Portul Constanta, ascunse in transporturi de curmale, au transmis luni, 9 octombrie, Poliția Romana și…

- Un kilogram de cannabis, o fiola de fentanyl de 10 mililitri, zeci de cartușe de vanatoare, cuțite, sabii și macete au fost gasite la perchezițiile facute ziua precedenta in București „Operațiunea Hidra”, au anunțat vineri, 15 septembrie, Poliția Romana și DIICOT.„In urma celor 11 percheziții domiciliare,…

- Pagina de Media a publicat audientele posturilor de radio din Romania, masurate de IMAS – Marketing si Sondaje SA si MERCURY RESEARCH S.R.L. in perioada... The post Audientele posturilor de radio in randul tinerilor, in perioada estivala 2023 | INFOGRAFIC appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Doua posturi TV vor disparea din grila de programe: Discovery anunța inchidereaCompania Warner Bross, care administreaza grupul Discovery, anunța inchiderea posturilor Discovery Science si DTX, o televiziune pentru pasionatii auto (prescurtarea de la Discovery Turbo Extra). Acestea nu vor mai fi…