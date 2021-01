Miercuri, 27 ianuarie, de la ora 14:00, puteți participa la un tur ghidat prin expoziția Din Senin/Out of the Blue, susținut de Ioana Șerban, curator al Muzeului de Arta Recenta din București. Durata turului este de o ora, iar intrarea este libera, insa va fi permisa in limita locurilor disponibile.... The post MARe/Muzeul de Arta Recenta ⎥ Tur inseninat appeared first on Tabu .