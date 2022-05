Marele Vangelis a murit! Lucrările vizionarului artist au ajuns și în spațiu Vangelis a murit la 79 de ani. A fost cel mai cunoscut compozitor de muzica electronica din lume, unul din pionierii genului alaturi de Jean-Michel Jarre ori Kraftwerk. Pe numele sau Evangelos Odysseas Papathanassiou, ultimul album al artistului ce a lansat genialul album ” 1492: Conquest of Paradise ”, a fost ”Music for the NASA Mission: Juno to Jupiter”, pentru care a lucrat cu a noastra soprana Angela Gheorghiu. Nu este prima data cand Vangelis exploreaza știința și explorarea in muzica sa, dupa ce a scris simfonia Mythodea pentru misiunea NASA din 2001 pe Marte. De asemenea, a colaborat cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casatoria Printului Harry cu Meghan Markle a avut loc la 19 mai 2018 la capela St George de la Palatul Windsor. Mirele, Printul Harry, este membru al familiei regale britanice, iar mireasa, Meghan Markle, este o actrita americana.Ceremonia religioasa a avut loc sambata, 19 mai 2018, la Capela St. George…

- Dupa mai bine de 80 de zile, orasul port Odesa nu a fost grav avariat de bombardamentele rușilor care s-au intensificat in ultima saptamana. Viata curge relativ normal, intre fuga spre adaposturi, atunci cand se da alarma, și treburile obișnuite.

- Oana Cuzino este in doliu, dupa ce fostul ei soț a murit in urma unui accident casnic. Multimilionarul avea 70 de ani și s-a stins din viața in Miercurea Alba, in data de 27 aprilie. Yoav Stern fusese internat in stare grava la Spitalul Universitar de Urgența Elias din București. Știre in curs de actualizare……

- Ministerul Apararii Naționale a publicat astazi imagini cu militarii romani care fac parte din Echipa Romaniei la Jocurile Invictus Haga 2022, alaturi de prințul Harry al Marii Britanii și de soția sa, Meghan Markle.

- Suedeza Dagny Carlsson, considerata cel mai in varsta blogger din lume, a murit la varsta de 109 ani, a declarat joi pentru postul SVT regizoarea care a realizat un documentar despre viata ei, relateaza dpa.Asa Blanck, care a realizat documentarul "Life begins at 100" despre Carlsson in 2017, a declarat…

- Ion Pescarelu, ultimul veteran de razboi din județul Dolj, s-a stins azi in localitatea Bailești, la 103 ani. Ion Pescarelu a trait o viața demna de spus generațiilor urmatoare. A luptat pentru țara la Stalingrad și pe frontul de la Cotul Donului, acolo unde au pierit sub focul armelor 150.000 de soldați…

- Meghan Markle, 40 de ani, si printul Harry, 36 de ani, au primit un premiu pentru activitatea civica si actiunile caritabile, informeaza Daily Mail. Cei doi au primit sambata, 26 februarie, distinctia Premiul Presedintelui la gala NAACP Image Awards, noteaza click.ro. Printul Harry, de 36 de ani, si…