Marele plan Tesla nu a convins investitorii. Acțiunile au scăzut Musk si mai mult de o duzina de directori au prezentat planuri noi pentru a reduce costurile de asamblare la jumatate, a investi intr-o noua fabrica in Mexic si au discutat despre inovatia companiei in gestionarea operatiunilor sale, la ziua investitorilor Tesla de miercuri. Cu toate acestea, evenimentul, la care Musk a dezvaluit ”Master Plan 3” al producatorului de vehicule electrice, nu a oferit detalii despre cronologia conceptelor prezentate si orice produse noi ale Tesla. ”Cea mai mare surpriza la ziua investitorilor Tesla este ca nu a existat nicio surpriza”, a spus Guido Petrelli, fondatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

