Marea mahmureală. Beat, un brașovean a furat o mașină, a doua zi după ce fusese prins băut la volan Un brasovean a fost retinut dupa ce, vineri seara, a furat un autoturism si, avand o alcoolemie de aproape unu la mie, l-a condus, intrand cu el intr-un sant. Accidentul soldat doar cu pagube materiale a avut loc la numai o zi dupa ce politistii anulasera permisul de conducere al barbatului care produsese un accident tot pe fondul consumului de alcool. Brasoveanul in varsta de 60 de ani, din localitatea Margineni, a furat, vineri, un autoturism la volanul caruia a plecat, insa, din cauza ca era beat, a intrat cu masina intr-un sant. Un echipaj de politie l-a gasit pe barbat in timp ce incerca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ,,furt” in forma continuata. Din cercetarile efectuate in cauza a reieșit faptul ca, la data de 23 august 2022, in jurul orei 12.00, un barbat,…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “inșelaciunea” – 3 fapte. Din cercetarile efectuate in cauza, polițiștii au stabilit faptul ca o persoana, identificata ca fiind un tanar, in varsta…

- La data de 05 iulie 2022, in jurul orei 17.30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș au fost sesizați de catre un barbat din municipiul Fagaraș, județul Brașov, cu privire la faptul ca fiul sau, in varsta de 26 ani, l-ar fi amenințat cu acte de violența, fiindu-i creata o stare de temere.…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție”. In fapt, la data de 02 iulie 2022, in jurul orei 15,15, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie,…

- Polițiști din cadrul Sectiei 5 Politie Brasov au retinut pentru 24 ore un barbat in varsta de 54 ani din municipiul Sacele, județul Brasov. Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 54 ani, din municipiul Sacele, județul Brașov ar fi provocat distrugeri,…