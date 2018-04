Stiri pe aceeasi tema

- Adela Marculescu a fost una dintre cele mai apropiate prietene ale actriței Carmen Stanescu. Cele doua erau și vecine, au jucat in numeroase spectacole impreuna, au fost in nenumarate turnee și au imparțit deopotriva momente placute și momente mai puțin de amintit. „Da, este… Uite ca spun „este”… Mi-este…

