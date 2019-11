MAREA DESCHIDERE: A fost inaugurat magazinul Casa Rusu din Baia Mare (FOTO)

Vineri, 29 noiembrie, a avut loc marea deschidere a magazinului Casa Rusu din Baia Mare, situat in Centrul Comercial Aushopping (bulevardul Bucuresti nr. 144). Magazinul este unul de proportii, cu o suprafata de 1.900 mp, fiind al 19 deschis pe intreg teritoriul tarii. Diretorul general al Casa Rusu, Marius Maia, a declarat ca are incredere in piata locala si se asteapta ca magazinul sa fie un pol de interes local si regional. “Am ajuns in sfarsit sa deschidem un magazin la dumneavoastra, in Baia Mare, un proiect pe care noi ni l-am dorit de foarte mult timp si care, din fericire, in acest moment…