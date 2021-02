Stiri pe aceeasi tema

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a interzis guvernului de la Teheran sa importe vaccinuri anti-Covid-19 din Statele Unite și Marea Britanie, scrie hotnews . „Importurile de vaccinuri ale Statelor Unite și Marii Britanii in țara sunt interzise. Le-am spus asta oficialilor și o spun…

- „Din nefericire, primul caz al variantei britanice a covid-19 a fost depistat la unul dintre compatriotii nostri care a sosit din Marea Britanie”, a anuntat, marți, ministrul iranian al Sanatatii, Said Namaki.Potrivit lui Said Namaki, persoana testata pozitiv cu noua varianta s-a plasat in carantina…

- La 1 ianuarie 2021, se incheie perioada de tranziție a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, consecința fiind ca romanii care vor sa lucreze in aceasta țara vor avea nevoie de vize de munca, informeaza Agerpres. Viza se va obține in baza unui sistem de imigrație bazat pe puncte, creat de…

- Daca planuiai sa calatorești in Marea Britanie dupa 1 ianuarie 2021, merita sa ai in vedere ca regulile se vor schimba semnificativ. Pentru anumite categorii de calatori, vizele vor deveni obligatorii, potrivit playtech. In continuare, nu ești obligat sa intri in Regatul Unit doar cu pașaportul. Carțile…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, teritoriul acestei tari va fi afectat de furtuna…

- Marea Britanie va introduce noi conditii de calatorie pentru cetatenii romani, incepand de la 1 ianuarie 2021, in contextul expirarii tranzitiei post-Brexit. Au fost introduse modificari in privinta documentelor si scopului deplasarilor, transmite MAE. Cetatenii romani vor putea intra in continuare…

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul italian al Sanatatii, relateaza agentia EFE. Pacientul a sosit ”in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din…

- Camera inferioara a parlamentului britanic a adoptat luni seara controversatul proiect de lege care pune sub semnul întrebarii Tratatul Brexit, o masura de precautie pentru Londra, care în cursul dupa-amiezii se declarase dispusa sa renunte ulterior la clauzele care au declansat actuala…