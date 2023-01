Stiri pe aceeasi tema

- ”Consolidam «pumnul de fier» al armatei poloneze, pentru a descuraja in mod eficient agresorul”, a declarat ministrul polonez al Apararii Mariusz Blaszczak la o ceremonie de semnare a acordului, la Varsovia. Mariusz Blaszczak anunta ca primnele tancuri de tip Abrams M1A1 – prevazute de acord – urmeaza…

- Cei mai bogați oameni din lume au pierdut sume uriașe in 2022. Cel mai grav afectat de incertitudinea de pe piețele mondiale a fost Elon Musk, care a pierdut nu mai puțin de 200 de miliarde de dolari. Anul 2022 a fost unul ce coșmar pentru cei mai bogați oamenii ai lumii. Cei 500 de miliardari , cu…

- Reasiguratorii, care asigura asiguratorii, isi reinnoiesc de obicei contractele de 12 luni cu clientii de asigurari la 1 ianuarie, oferindu-le prima oportunitate de a-si reduce expunerea de la inceputul razboiului din Ucraina, dupa ce au fost afectati anul acesta de pierderi legate de conflict si de…

- Guvernul britanic a anunțat, joi, ca a inghețat active deținute de oligarhi ruși in valoare de 18 miliarde de lire sterline, relateaza Reuters. Aceste active au aparținut oligarhilor și altor indivizi și companii sancționate dupa ce Rusia a invadat Ucraina.

- Guvernul britanic a anuntat, joi, ca a inghetat active in valoare de peste 18 miliarde de lire sterline detinute de oligarhii rusi, de alte persoane fizice si de intreprinderi sanctionate din cauza invaziei lansate de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters. Rusia a depasit Libia si Iranul si a devenit…

- Ministrul britanic de Finante, Jeremy Hunt, va prezenta pe 17 noiembrie un program de majorari de taxe si reduceri ale cheltuielilor de 60 de miliarde de lire sterline (67,82 miliarde de dolari), care va include economii de cel putin 35 de miliarde de lire sterline (39,56 miliarde de dolari), a relatat…

- Citand o sursa de la Whitehall, ziarul a spus ca cifrele sunt niste estimari si pot fi modificate, dar ca Hunt a spus personalului ca are in vedere masuri in valoare de cel putin 50-60 de miliarde de lire sterline care sa fie incluse in declaratia sa de toamna. Raspunzand la o solicitare de comentarii…

- Moscova a afirmat ca o unitate a marinei britanice se afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 și 2, relateaza Sky News . Nu a oferit nicio dovada in sprijinul afirmației sale. Se crede ca cel puțin 50 de metri din conducta subacvatica – care transporta gazul rusesc catre Europa…