Un egiptean acuzat ca a coordonat transporturi ilegale de migranti din Africa de Nord catre Europa a comparut in fata intsantei de la Londra, scrie Rador.

Ahmed Ramadan Mohamad Eibd, in varsta de 40 de ani, a fost mentinut in arest, fiind pus sub acuzare pentru facilitarea imigratiei ilegale. Ofiteri din cadrul agentiei nationale impotriva criminalitatii l-au arestat miercuri pe Ramadan Mohamad Eibd, in apropierea locuintei sale din vestul Londrei.

