La ce preț colosal se vând ultimele bilete pentru Coldplay! Vor fi două stadioane pline ochi la București Mai sunt doua saptamani pana la cele mai de succes concerte in Romania, cele doua show-uri Coldplay de pe Arena Naționala (12-13 iunie). Deși organizatorii au anunțat ca spectacolele trupei britanice sunt sold-out inca din toamna anului trecut, un mare operator de ticketing la nivel european este ultimul ce are disponibile bilete la respectivele spectacole. Ultimele bilete la concertele Coldplay de la București au prețuri de la 894 lei 1.507 lei și se gasesc AICI ! Operatorul menționeaza mai sunt bilete in spatele ”porții” (nivel median) și pe latura lunga a stadionului, nivel median. Ultimele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

