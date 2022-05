Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a anuntat lansarea unui nou grup comun alcatuit Marea Britanie, Uniunea Europeana si SUA cu scopul de a sprijini eforturile Procuraturii Generale a Ucrainei de documentare a crimelor de razboi si a altor atrocitati comise in Ucraina, relateaza CNN.

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, potrivit datelor din industrie, citate de Reuters. Numarul de vehicule noi inmatriculate in…

- Parchetul National francez Antiterorist (PNAT) a transmis, marti, ca a deschis trei noi anchete cu privire la ”crime de razboi” cu privire la fapte comise in prejudiciul cetatenilor francezi in Ucraina, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Faptele vizate ar fi fost comise la Mariupol,…

- Uniunea Europeana trimite echipe de anchetatori in Ucraina pentru a ajuta la colectarea de probe asupra crimelor de razboi de care sunt acuzate forțele ruse in regiunea Kiev, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Autorii acestor crime odioase nu trebuie sa ramana nepedepsiți.…

- Melitopol, unul dintre orașele mari ale Ucrainei, a fost cucerit de ruși. Dupa o noapte de bombardamente, vineri dimineața tancurile rusești au fost filmate pe strazile din centrul orașului. Este o noua lovitura grea pentru Ucraina, orașul Melitopol avand unul dintre cele mai mari aeroporturi din…