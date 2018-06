Marea Britanie, Germania, Franta, Italia, Japonia si Canada sunt gata de razboi comercial cu SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Taxele vamale asupra otelului si aluminiului importat de SUA din UE vor intra in vigoare automat pe 1 iunie in situatia in care Uniunea Europeana si Statele Unite nu vor incheia un acord pana atunci, relateaza Reuters, citand o sursa din cadrul Ministerului Economiei din Germania.

- Cancelarul german Angela Merkel a subliniat duminica importanta libertatii comertului si a salutat un acord intre Uniunea Europeana si Mexic referitor la un nou pact comercial, cu numai cateva zile inainte de plecarea sa in Statele Unite pentru discutii cu presedintele Donald Trump, relateaza Reuters,…

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, este de parere ca Uniunea Europeana are sansa de a obtine o exceptare de la taxele vamale suplimentare impuse de presedintele SUA, Donald Trump, la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…