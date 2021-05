Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, va confirma luni relaxarea restrictiilor legate de pandemia cauzata de coronavirus, pe baza imbunatatirii situatiei sanitare, au anuntat duminica serviciile sale, noteaza AFP. Liderul conservator va face publica a treia etapa a foii sale de parcurs pentru iesirea din…

- Boris Johnson este pus la zid. Premierul Britanic nu mai are nicio șansa in fața conservatorilor care ii cer inca odata demisia. Anunțul af ost facut de șeful conservatorilor scotieni, Douglas Ross. Potrivit AFP , acesta a apreciat duminica ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui “cu siguranta”…

- Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a apreciat duminica aceasta ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui "cu siguranta" sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care Johnson il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca seful executivului de la Londra…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla miercuri, 21 aprilie, de la ora 12.00, intr-o vizita la centrul mobil de vaccinare, comuna Afumați (jud. Ilfov), anunta Administratia Prezidentiala.Șeful statului a fost intampinat de ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, și de personalul medical din centrul…

- Rusia este principala provocare in materie de securitate pentru Marea Britanie, spune premierul Boris Johnson. El a adaugat ca Londra iși va extinde prezența in domeniile de inalta tehnologie ale spațiului și ciberspațiului, relateaza CNN, citat de Mediafax.

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca masura este in curs de examinare, avertizand asupra consecințelor ei asupra comerțului. Marea Britanie ar putea plasa in curand Franța pe o „lista roșie“ și sa inaspreasca controalele privind sosirile din Hexagon, din cauza riscurilor prezentate de noile…

- Regatul Unit al Marii Britanii va menține in continuare restricțiile de calatorie pentru cetațeni. Zborurile spre și dinspre aceasta țara vor ramane restricționate. Restricțiile de calatorie vor fi menținute pana in data de 17 mai cel puțin, conform anunțului facut de premierul Boris Johnson. Conform …

- Pașaportul de vaccinare ar putea fi necesar pentru calatoriile externe, dar miniștrii guvernului de la Londra nu vor sa il impuna și pe plan intern, spun surse citate de Financial Times . Marea Britanie ia in calcul introducerea testelor rapide COVID in industria divertismentului, pentru a permite reluarea…