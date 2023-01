Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Apararii din Marea Britanie a anunțat ca Rusia și-a intețit atacurile asupra orașului Bahmut, din estul Ucrainei, in timp ce cartierul general din Ucraina a informat ca respinge atacurile rusești din regiune, menite sa incercuiasca forțele Kievului din zona.

Ucraina va primi probabil acces la locul unde o racheta a ucis doua persoane in sud-estul Poloniei, a declarat joi Jakub Kumoch, consilierul principal de politica externa al presedintelui polonez, dupa ce Kievul a cerut acces la locul exploziei, transmite Reuters, scrie AGERPRES.

Ministrul britanic al justitiei Dominic Raab a fost acuzat de hartuire fata de personalul sau, alegatii care ridicau semne de intrebare sambata asupra alegerilor facute de premierul Rishi Sunak, in contextul in care un alt ministru a demisionat din motive similare in cursul acestei saptamani, potrivit…

Polițiștii de frontiera din Belarus au interceptat o drona ucraineana la un kilometru de frontiera, a informat comitetul de frontiera din Belarus pe 4 noiembrie.

Marea Britanie este "prea adanc implicata" in razboiul din Ucraina, a avertizat ambasadorul Rusiei, insistand in același timp ca Putin nu va folosi arme nucleare, scrie Daily Mail.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat pentru postul de radio Cadena SER ca "oameni binevoitori" se afla in spatele atacului recent din golful Sevastopol, informeaza Rador.

Muzeul Madame Tussauds din Londra a retras statuia de ceara care il infatiseaza pe Kanye West din spatiul destinat vizitatorilor, informeaza DPA si PA Media.

Autoritatile turce au deschis o ancheta vizand 12 utilizatori de social media pentru presupuse postari "provocatoare" despre o explozie intr-o mina de carbune ce a ucis cel putin 28 de persoane in nordul tarii, informeaza sambata DPA.