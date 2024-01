Mare carnaval la Centrul de zi pentru vârstnici! Mare carnaval la Centrul de zi pentru varstnici! Cum e tradiția, seniorii au marcat Farșangul, carnaval ce precede Postul Paștelui Catolic. Sarbatoarea maștilor organizata an de an la centru este una a veseliei in care beneficiarii canta, recita și iși amintesc de anii tinereții in care cu la fel de multa voioșie prin Farșang alungau […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

