- Uniunea Europeana nu poate sa dea vina decat pe propriile sale politici pentru preturile record la gazele naturale, pentru ca unii dintre membrii sai revand gaz ieftin rusesc la preturi mult mai mari in interiorul UE, a declarat vineri presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters.

- Ungaria va ingheta dobanzile la creditele ipotecare timp de sase luni, incepand din luna ianuarie 2022, a anuntat miercuri premierul Viktor Orban, ultima masura a autoritatilor de la Budapesta destinata protejarii gospodariilor de cresterea costurilor introdusa inaintea alegerilor parlamentare de anul…

- • Trebuie eliminata diferența de remunerare (de 14,1%) dintre barbații și femeile din Uniune;• Sunt necesare legi și masuri specifice pentru a combate violența de gen și a proteja victimele;• In ritmul de fața, Uniunea Europeana mai are nevoie de cel puțin 60 de ani pentru a ajunge la o egalitate de…

- Medicul primar Tudor Ciuhodaru, de la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iasi, sustine ca in lupta cu pandemia provocata de coronavirus sunt importante masurile de protectie.„Ce vrem sa facem? Vrem sa oprim pandemia sau vrem sa dam o hartie care nu stiu ce valoare are. Certificatul…

- BNR a revizuit in crestere prognoza privind inflatia, estimand o rata de 7,5% in decembrie, cu 1,9 puncte peste estimarile facute de banca in raportul anterior, din luna august, ca urmare a majorarii preturilor la energie. De asemenea, prognoza pentru finalului anului 2022 a fost ajustata la 5,9%,…

- Instabilitatea politica este considerata de economisti un factor care afecteaza negativ economia. Instabilitatea politica este definita in studiile economice ca fiind probabilitatea ca un guvern sa fie demis si inlocuit cu un alt guvern din cauza conflictelor sau a competitiei vehemente dintre diferiti…

- Intermediarii romani au scumpit gazul rusesc, susține Ambasada Rusiei. Ambasada Rusiei la București a transmis, ieri, doua comunicate succesive in care a oferit explicații cu privire la situația livrarilor de gaze din Rusia catre Uniunea Europeana. Cele mai multe dintre statele membre UE importa gaze…

- Uniunea Europeana se confrunta cu cele mai mari prețuri ale gazelor naturale din ultimii 15 ani, aceasta stare de fapt fiind in mare masura și motivul evoluției prețurilor la energie electrica, aflate de asemenea pe un trend ascendent. Creșterea prețurilor la energie electrica și gaze naturale este…