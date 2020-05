Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, marti, ca masurile coercitive nu sunt direct penale, ci contraventii, insa daca o persoana infectata isi va da jos intentionat masca la metrou si va stranuta se poate alege cu dosar penal, scrie Agerpres. „In momentul acela sunati la 112, la toate gurile de metrou o sa avem […] The post Marcel Vela, explicații despre ipoteza penala pentru nepurtarea maștii dupa 15 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .