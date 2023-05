Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii reprezentativi ai Borussiei Dortmund au negociat cu conducerea clubului o prima totala de 6 milioane de euro in cazul unui triumf, sambata, in Bundesliga. Antrenorul Edin Terzic va incasa un milion de euro. Borussia Dortmund sau Bayern? Sambata se da titlul in Bundesliga, iar galben-negrii…

- Augsburg primește in aceasta seara, de la ora 18:30, vizita Borussiei Dortmund, in penultima etapa din Bundesliga, 33. Dupa infrangerea de ieri a lui Bayern, 1-3 cu RB Leipzig, BVB este la mana ei in lupta pentru titlu. Cu doua victorii, devine campioana! Augsburg - Dortmund va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Sascha Stegemann, „centralul” care i-a refuzat un penalty Borussiei Dortmund la 1-1 cu Bochum, provocand caderea echipei din Dortmund pe poziția secunda, dupa Bayern, a facut plangere in urma amenințarilor primite. O eroare de arbitraj ar putea hotari titlul in Bundesliga. Borussia Dortmund ar fi caștigat…

- Adus la Bayern in locul lui Julian Nagelsmann, antrenorul Thomas Tuchel a pierdut 5 din cele 7 meciuri in care a stat pe banca, fiind eliminat din Cupa Germaniei, din Liga Campionilor și detronat din Bundesliga dupa ce Bayern a pierdut cu Mainz, scor 1-3. Tabloidul Bild susține ca, in mod normal, ar…

- Oliver Kahn (53 de ani), directorul executiv al lui Bayern, a pus tunurile pe jucatori, dupa eșecul de la Mainz (1-3), in urma caruia campioana a fost detronata in clasament: „Cu o asemenea atitudine e foarte greu sa triumfi in Bundesliga!”. Fostul internațional nu-și pune problema unei demisii. Bayern…

- Bayern Munchen a pierdut in deplasare cu Mainz, scor 1-3, in etapa #29 din Bundesliga. Criza bavarezilor se adancește, dupa eliminarea din sferturile Champions League in fața lui Manchester City, 1-4 la general. In plus, in etapa trecuta din Bundesliga, bavarezii au remizat cu Hoffenheim, scor 1-1.…

- Marcel Raducanu (68 de ani), fostul mare fotbalist al Stelei, a dezvaluit ca un alt jucator cu origini romanești, aflat in afara granițelor, refuza sa se mai prezinte la loturile de juniori ale Romaniei: Leone Hirtopeanu (15 ani), fotbalist legitimat la Rot-Weiss Essen, formație din liga a treia germana,…

- Marcel Raducanu este considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști pe care i-a avut Romania. Ajuns la 68 de ani, fostul jucator al Stelei și al Borussiei Dortmund clarifica problema celui mai bun jucator roman al tuturor timpurilor, acolo unde de ani buni exista pareri imparțite intre Nicolae Dobrin,…