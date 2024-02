Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua, miercuri si joi, o vizita de lucru in Italia, unde va participa la cea de-a treia sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Italiei, organizata la 13 ani dupa precedentul summit interguvernamental. Marcel Ciolacu va avea convorbiri cu premierul italian Georgia Meloni…

