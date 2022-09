Marcel Ciolacu va participa la funeraliile fostului premier japonez Shinzo Abe

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, va face parte din delegația Romaniei in Japonia, in perioada 26 – 28 septembrie, care participa la ceremonia funerara de stat a fostului prim-ministru Shinzo Abe. Potrivit g4media.ro , in cadrul vizitei, social-democratul are programate o serie de intalniri, cu reprezentanții…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va efectua, in perioada 26 - 28 septembrie, o vizita oficiala in Japonia, la Tokyo, pentru a participa la ceremonia funerara de stat a fostului prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe.

- Polițiștii care investigheaza uciderea lui Shinzo Abe precizeaza ca suspectul avea ranchiuna fața de ”o organizație specifica” și l-a impușcat pe fostul premier al Japoniei crezand ca acesta facea parte din grupul respectiv, relateaza BBC . Anchetatorii nu au dat detalii despre organizația pe care barbatul…