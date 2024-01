Marcel Ciolacu: ”Va fi un an electoral când se vor încerca dezbinări din toate părțile” Marcel Ciolacu a spus la Satu Mare ca anul 2024 este unul in care vom avea mai multe randuri de alegeri și se vor incerca dezbinari din toate parțile. „Suntem in anul 2024. Nu mai putem compara mesajele și Romania anilor 90, 92. Este evident ca aici conviețuim cu toții impreuna. Vorbim de romani de etnii diferite: maghiara, ucraineana, germana, care conviețuim in Romania. Eu cred ca acest lucru este o binecuvantare, nu este un motiv de a ne certa și de a gasi lucruri care ne despart. Va fi un an electoral cand se vor incerca dezbinari din toate parțile pentru a se obține… nimic. Un numar limitat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus, la Satu Mare, ca anul 2024 este unul in care vom avea mai multe randuri de alegeri și se vor incerca dezbinari din toate parțile, insa este convins ca alegatorii vor ști ca sunt doar provocari.

