Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, s-a intalnit joi cu presedintele Congresului Deputatilor din Regatul Spaniei, Meritxell Batet Lamana, cu care a discutat despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen si despre prezenta tot mai mare a investitorilor spanioli in tara noastra. „I-am multumit astazi doamnei Meritxell Batet Lamana, presedintele Congresului Deputatilor din Regatul Spaniei, pentru sprijinul constant al Spaniei in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Am salutat, de asemenea, prezenta tot mai mare a investitorilor spanioli in Romania, ceea ce confirma…