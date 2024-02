Stiri pe aceeasi tema

- Premierul susține ca prioritatea „absoluta” a Executivului este finalizarea setului de norme prin care in toate licitatiile publice sa se aplice „Criteriul verde”. Din cate a afirmat Marcel Ciolacu, la inceputul sedintei de Guvern de joi, 8 februarie, acesta este „cel mai puternic instrument” pentru…

- ”Deblocam programul Rabla, dar nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate,…

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost invitat in platou la Realitatea PLUS, unde a fost intrebat despre impactul pe care ajutoarele acordate Ucrainei il au asupra Romaniei. Premierul a precizat ca nu va ramane niciun kilogram de grau ucrainean in țara noastra. ”Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat,…