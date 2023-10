Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat astazi ca pentru prima oara in istoria Romaniei s-a creat un echilibru intre cheltuieli si investitii, iar in acest moment tara noastra are un deficit de 56 de miliarde de lei si cheltuieli pe investitii de 57 de miliarde de lei.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu și omologul sau ucrainean, Denys Shmyhal, au semnat un Memorandum privind „asigurarea tranzitului sigur al produselor ucrainene și o strategie privind dezvoltarea punctelor de trecere a frontierei Ucraina – Romania și a infrastructurii conexe”,…

- ”Reiterez necesitatea și urgența unei paci durabile in Orientul Mijlociu și imi doresc un efort comun pentru evacuarea romanilor din Gaza” Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania a condamnat cu fermitate atrocitațile comise de Hamas, o grupare terorista care ține ostatica populația palestiniana pentru…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Sectorul imobiliar și al construcțiilor din Romania a atras anul trecut investiții straine directe (ISD) de circa 1,2 miliarde de euro, astfel ca ponderea acestui segment in soldul total al ISD a ajuns in 2022 de 17,2%, releva datele Bancii Naționale a Romaniei analizate…

- Principalele investiții pe zona de infrastructura sunt finanțate din fonduri europene, spune Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor atrage atenția și spune ca aceste proiecte ar fi suspendate daca ramanem fara fonduri din cauza neincadrarii in ținta de deficit. Marile investiții in infrastructura…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni in legatura cu decizia Comisiei de a ridica restricțiile privind comerțul cu cerealele ucrainene, ca a avut o discuție cu omologul ucrainean in urma caruia s-a ajuns la un acord. Partea ucraineana s-a angajat ca nu vor exista cereri…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Guvernul are vineri in dezbatere legea pentru modificarea și completarea legislației privind asistența sociala, a declarat premierul Marcel Ciolacu, in debutul reuniunii de la Palatul Victoria, precizand ca „noua lege vine cu schimbari majore” pentru sistemul de asistența…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania va fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie, pana la victoria Ucrainei și restaurarea integritații teritoriale a acesteia, dar și in procesul de reconstrucție a țarii, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, la București, intr-o conferința comuna…