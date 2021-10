Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza PNL si USR de instabilitate, fiind asemanata situatia din prezent cu cea din 1996-2000, cand la putere era Conventia Democrata Romana, adica o alianta formata din numeroase partide, printre care PNTCD, PNL si PD.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu scrie, miercuri, pe Facebook, ca dreapta intoarce Romania in anii 1996-2000: „o alta Conventie Democrata, cu PNL si USR, se cearta pe putere, in vreme ce tara se scufunda in criza”, in timp ce „la Cotroceni, un alt Emil Constantinescu - mult mai depasit de situatie - se joaca…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, face o comparație cu perioada in care la putere a fost Convenția Democrata, referindu-se la situația actuala de incercare de formare a unui nou guvern. „Dreapta intoarce Romania in anii 1996-2000: o alta Convenție Democrata, cu PNL și USR, se cearta pe putere,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca partidele de dreapta intorc țara in perioada anilor 1996-2000. „Dreapta intoarce Romania in anii 1996-2000: o alta Convenție Democrata, cu PNL și USR, se cearta pe putere, in vreme ce țara se scufunda in criza! Avem cea mai mare inflație…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca Romania are azi cea mai scumpa piata spot a energiei din Europa, iar social democratii vor „construi saptamana viitoare o majoritate concreta pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze”. „In vreme ce…

- In aceasta dimineața, președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, a avut inca o reacție ca urmare a nominalizarii lui Dacian Cioloș ca premier de catre președintele Klaus Iohannis. „Saracie, Frig și Foame – acesta este adevaratul program de guvernare al oricarui premier pus de Iohannis, indiferent…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre caderea guvernului Florin Cițu și criza politica din Romania. "Ma bucur pentru romani ca a trecut moțiunea. Avem de-a face cu un stat eșuat, ii dau dreptate lui Klaus Iohannis. Aceasta coaliție este o invenție a lui…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comparat guvernul cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca joaca. Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca Romania se confrunta in prezent cu trei mari crize. „Noi…