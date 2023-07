Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat, referitor la ceea ce s-a intamplat in centrele pentru ingrijire in care batrani erau torturati, ca nu are nicio mila pentru „tacalosii” care au facut astfel de lucruri. „Ne arata ca avem de-a face cu o problema de fond, un sistem corupt si inert”. „Nu am nicio mila…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat in urma ședinței de Guvern prioritațile autoritaților pentru ca tragedii precum cea a "caminelor groazei" sa nu se mai repete. Marcel Ciolacu a cerut ca toate autorizațiile centrelor pentru copii, persoane varstnice și cu dizabilitați sa fie reverificate și reanalizate…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut duminica, 9 iulie, o intalnire de aproape o ora cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma cazului batranilor torturati in azilele din Voluntari și a precizat ca saptamana viitoare varstnicii vor fi mutați in centre de specialitate pentru a beneficia de ingrijirile…

